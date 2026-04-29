È disponibile il nuovo numero di maggio dell’Eppen free-press, una rivista che porta notizie e approfondimenti sulla scena locale. Questo mese si concentra su temi legati a magia, cura e tradizione, accompagnando i lettori attraverso una serie di eventi che si svolgono sia in città che in provincia. Le iniziative sono rivolte a tutte le età, coinvolgendo adulti e bambini in diverse attività.

Magia, cura e tradizione sono le parole d’ordine del mese di maggio. In città e in provincia gli eventi non si fermeranno e coinvolgeranno tutti, dai più grandi ai più piccoli. Li potete trovare tutti nella nostra rivista, scaricando la free-press qui o ritirandola in edicola, a partire da giovedì 30 aprile. Gli appuntamenti musicali di maggio non finiranno però qui: saranno cinque i concerti del « Donizetti Guitar Festival » che celebreranno il mondo della chitarra (in programma da mercoledì 6, presso la Chiesa della Madonna del Bosco). A fine mese prenderà il via sulle sponde del Lago d’Iseo la nona edizione di « Onde Musicali », il festival dell’associazione Luigi Tadini che proporrà un palinsesto di concerti in location inedite e suggestive.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scarica l’Eppen free-press di maggio!

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