Junts ha chiesto al governo di convocare elezioni anticipate o fornire spiegazioni, evidenziando che da mesi il governo non ha più una maggioranza ma continua a governare. La richiesta arriva dopo gli scandali legati al Partito Socialista spagnolo, che hanno portato a una crisi politica. La formazione indipendentista si è distanziata dal governo, ribadendo di non voler influenzare la stabilità del governo centrale. La situazione politica rimane tesa, con richieste di chiarimenti e possibili elezioni anticipate.

"Junts non è qui per mettere o togliere governi spagnoli. Da mesi questo governo non ha più una maggioranza, ma continua a governare. Chiediamo a Sanchez di convocare elezioni o che almeno dia una spiegazione democratica" ai casi giudiziari che investono il Psoe. A parlare è la portavoce parlamentare di Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, intervistata dall’emittente pubblica Tve. Da settimane il partito indipendentista catalano guidato da Carles Puigdemont ha congelato i rapporti con l'esecutivo. Decisivo per la fragile maggioranza che sostiene il premier spagnolo Pedro Sanchez, torna a chiedere elezioni anticipate, nel clima politico... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandali Psoe in Spagna, Junts prende le distanze dal governo: “Sanchez convochi elezioni anticipate o dia spiegazioni”

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