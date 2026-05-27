Gli agenti dell’Unità anticrimine hanno perquisito questa mattina la sede del Partito Socialista. La polizia cerca documenti relativi a un presunto finanziamento illecito, secondo fonti investigative. La perquisizione si inserisce in un’indagine ancora in corso, senza che siano stati resi noti dettagli specifici. La notizia ha suscitato reazioni tra l’opposizione, che ha chiesto elezioni anticipate.

Nuovi guai in Spagna per il premier Pedro Sanchez e il suo partito, il Psoe. Agenti dell’Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil questa mattina hanno fatto irruzione nella sede del Psoe, in calle Ferraz, a Madrid, per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all’interno del partito di Sanchez. Ne dà notizia El Paìs. La notizia della perquisizione della sede centrale del Psoe ha ulteriormente infuocato il clima politico in Spagna, dopo la recente notizia dell’indagine a carico dell’ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Questa mattina arrivando al Congresso dei deputati, il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha ribadito la sua richiesta di elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, perquisita la sede del Psoe: possibile finanziamento illecito. L’opposizione chiede elezioni anticipate

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