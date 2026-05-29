Scamacca dopo Ederson | il piano dell’Atalanta anche per Palestra | CM

L’Atalanta ha messo in atto un piano per il rinnovo del contratto di Scamacca, il cui accordo scade nel giugno 2027. Dopo aver ceduto il portiere Ederson, la società sembra orientata a mantenere i propri giocatori di punta o a pianificare future vendite. La strategia include anche la gestione del contratto di Palestra, anche lui sotto contratto con la squadra. La società ha storicamente venduto i propri asset chiave per finanziare operazioni di mercato.

Il bomber romano ha il contratto in scadenza a giugno 2027 L’ Atalanta è solita vendere i proprio gioielli, gli asset come li chiamano quelli bravi. A maggior ragione dopo una stagione che non ha portato, dopo tanti anni, alla qualificazione in Champions. I nerazzurri si dovranno accontentare della Conference League, che ovviamente non garantisce i medesimi introiti della competizione per club più importante. In realtà i Percassi hanno già iniziato a fare cassa grazie a Ederson: dalla cessione del brasiliano al Manchester United arriveranno circa 50 milioni di euro. Scamacca dopo Ederson: il piano dell’Atalanta anche per Palestra (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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ATALANTA,SCAMACCA DEVE GIOCARE SEMPRE! COME LUKAKU!

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