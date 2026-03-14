Inter-Atalanta le formazioni ufficiali | Samardzic e Zalewski a supporto di Scamacca CdK ed Ederson in panchina

Alle 15 si gioca a San Siro Inter-Atalanta, partita valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali vedono Samardzic e Zalewski al fianco di Scamacca, mentre CdK ed Ederson sono in panchina. La sfida mette fronte a fronte due squadre con obiettivi di classifica e formazione pronta a scendere in campo.

Milano. Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match della 29ª giornata di Serie A 202526 che si gioca a San Siro, con calcio d’inizio alle 15. Rispetto all’undici visto contro il Bayern Monaco, Palladino opta per il ritorno alla difesa a tre. Zalewski e Samardzic giocano a supporto dell’unica punta che è Scamacca, preferito a Krstovic, mentre sulle fasce ci sono le conferme di Zappacosta e Bernasconi, con Pasalic ancora al centro vicino a De Roon. In difesa davanti a Carnesecchi la scelta ricade sul rientrante Scalvini, insieme a lui Djimsiti e Kolasinac. La sorpresa è in panchina, dove c’è di nuovo Charles De Ketelaere, a disposizione per la prima volta dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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