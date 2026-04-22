Scambio super tra Napoli e Atalanta coinvolto Scamacca | i dettagli | CM

Nel calcio italiano, si parla di un possibile scambio tra il Napoli e l'Atalanta che potrebbe avvenire durante la prossima sessione di mercato estiva. Al centro della trattativa ci sarebbe anche l'attaccante Scamacca, coinvolto nelle trattative tra le due squadre. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali, ma le parti interessate stanno valutando le possibilità di un'operazione che potrebbe cambiare gli equilibri delle rispettive rose.

Il club azzurro e quello nerazzurro potrebbero rendersi protagonisti di un affare pazzesco in estate: le ultimissime. Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 21:00, l’ Atalanta di Palladino ospita la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: si parte dal 2-2 della gara di andata, con i nerazzurri che ora vogliono sfruttare il fattore campo per raggiungere l’Inter in finale. Entrambe le squadre attraversano un buon momento di forma: la Dea ha pareggiato in trasferta con la Roma nell’ultimo turno, mentre la squadra allenata da Maurizio Sarri si è imposta addirittura a Napoli. I presupposti per assistere ad un grande match, insomma, ci sono tutti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scambio super tra Napoli e Atalanta, coinvolto Scamacca: i dettagli | CM Notizie correlate Juve-Roma, folle scambio la prossima estate: coinvolto Pisilli | CMJuve e Roma potrebbero dare vita a un clamoroso scambio in estate: ecco quello che sta succedendo in queste ore. Panchina Napoli, contatto tra De Laurentiis e Mancini: i dettagli | CMColpo di scena in casa Napoli in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Una raccolta di contenuti Morte di Domenico, scambio di accuse tra Napoli e BolzanoL'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico procede sul doppio binario tra Napoli e Bolzano. Domani, davanti al gip partenopeo, l'incidente probatorio in vista dell'autopsia. Inoltre sarà effettuata ... rainews.it Voto di scambio, appello della Dda al Riesame su Pietro Diodato ex consigliere regionale di destra in CampaniaLa Procura antimafia di Napoli ha impugnato la decisione del tribunale che aveva negato misure cautelari per indagati ritenuti legati al clan Contini. Tra le 31 persone coinvolte figura anche l'ex ... fanpage.it