Un drone ha colpito la base di Ali Al Salem Air Base in Kuwait, dove sono schierati i soldati italiani della Task Force Air. Le autorità italiane hanno confermato l’attacco e annunciato che non si lasceranno intimidire. Crosetto e Tajani hanno commentato la notizia, ribadendo la fermezza delle forze italiane presenti nella regione. L’incidente ha coinvolto una delle principali installazioni militari presenti nel paese.

Un drone ha colpito la base di Ali Al Salem Air Base, in Kuwait, dove sono schierati i soldati italiani della Task Force Air. Il velivolo a pilotaggio remoto, un Predator lungo 11 metri custodito in un rifugio, è stato distrutto, ma i militari sono rimasti illeso, ha spiegato il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa. Secondo Portolano, il drone colpito "costituiva un elemento indispensabile per lo svolgimento delle attività operative" e il dispositivo italiano era già stato alleggerito nei giorni scorsi in relazione all'evoluzione del quadro di sicurezza nell'area. Il personale rimasto è impegnato nelle attività essenziali della missione, mentre la situazione viene costantemente monitorata dal vertice militare e dal Comando Operativo di Vertice Interforze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, colpita base italiana in Kuwait. Crosetto e Tajani: "Non ci faremo intimidire"

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