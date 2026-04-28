La Guardia di Finanza di Benevento ha condotto un nuovo intervento nel territorio, finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. Durante le operazioni sono stati segnalati diversi consumatori di cocaina, hashish e marijuana. L’attività si inserisce in una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle norme sulla detenzione e l’uso di sostanze illegali, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, finalizzata al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Nel corso delle ultime due settimane, i militari hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione, concentrando l’attenzione in particolare nelle aree maggiormente frequentate dai giovani e nei principali luoghi di aggregazione. A seguito dei numerosi controlli effettuati dalla Sezione Mobile del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria, sono state accertate n.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga tra i giovani, blitz della Finanza: segnalati consumatori di cocaina, hashish e marijuana

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