Blitz antidroga della Polizia a Cassino | sequestrati oltre 150 grammi di hashish arrestato 38enne

Durante un intervento della Polizia a Cassino sono stati sequestrati più di 150 grammi di hashish. Un uomo di 38 anni è stato arrestato nell'ambito dell'operazione. L'attività delle forze dell'ordine contro il traffico di droga nel sud della provincia continua senza sosta.

Prosegue senza sosta l'attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel sud della provincia. Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato ha portato a termine una mirata operazione antidroga nel territorio del comune di Cassino, culminata con l'arresto di un uomo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Blitz dei carabinieri nel quadrilatero della droga di Ostia due arresti e oltre 4 chili di cocaina

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