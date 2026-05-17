Un pilota ha ottenuto la diciannovesima vittoria consecutiva in questa stagione, portando a cinque il numero di triple manche conquistate. Questa vittoria si unisce alla dodicesima doppietta consecutiva per il team Aruba, che continua a dominare la competizione. La stagione ha visto il pilota raggiungere il risultato di 19 vittorie consecutive, consolidando la sua supremazia nelle gare. La tripletta di questa gara rappresenta la quinta di quest’anno, mentre la doppietta del team si mantiene stabile nel corso della serie di eventi.

Diciannovesima vittoria consecutiva. Quinta tripletta della stagione. Dodicesima doppietta in linea per il team Aruba.it Racing – Ducati. Nicolò Bulega non si ferma più: l’Autodrom Most ha visto il pilota italiano vincere Gara 1 sabato, Superpole Race domenica mattina e Gara 2 domenica pomeriggio, sempre davanti al compagno di squadra Iker Lecuona. Il quinto round del WorldSBK 2026 si chiude con la stessa fotografia delle settimane precedenti: due Panigale V4 R rosse al comando, gli altri a inseguire. Si era partiti con 16 vittorie di fila e il record da difendere. Pole position con record assoluto Most. Già al venerdì Bulega aveva fatto capire le sue intenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - SBK Most 2026: tripletta Bulega, 19 vittorie consecutive?

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BULEGA RECORD 16 DI FILA! Tripletta in SBK e news sui campionati in pista nel weekend!

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