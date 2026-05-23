Premio al campione italiano Sapone promessa del ring
Il pugile Dario Sapone ha vinto il titolo italiano pesi super gallo. Ieri, è stato ricevuto dall’assessore allo Sport, che gli ha consegnato una targa di riconoscimento dell’amministrazione comunale.
Il pugile Dario Sapone, che ha appena conquistato il titolo italiano pesi super gallo, è stato accolto ieri dall’assessore allo Sport Francesco Carità, che gli ha consegnato una targa di riconoscimento dell’amministrazione comunale. Il pugile 29enne da quattro anni si allena con la Ferrara Boxe di Roberto Croce. Dopo dieci incontri da dilettante per la società ferrarese, è passato a professionista imbattuto, conquistando otto vittorie e zero sconfitte. "Tantissimi complimenti a Dario - ha dichiarato l’assessore Carità - per il risultato che ha raggiunto con applicazione, forza di volontà e dedizione, dimostrando ancora una volta che il duro lavoro, l’abnegazione e il sacrificio pagano sempre, anche grazie ad un allenatore di grande esperienza e di primo piano nazionale come Roberto Croce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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