Deva Cassel e Saul Nanni | Storia d’amore perfetta ho conosciuto anche i suoceri

Deva Cassel e Saul Nanni sono due attori italiani che hanno recentemente annunciato di essere una coppia. La loro relazione è iniziata tra colleghi e amici, e successivamente si è trasformata in una storia d’amore. Nel corso di un’intervista, Cassel ha raccontato di aver conosciuto anche i suoceri, evidenziando un legame stretto e positivo con le famiglie di entrambi.

Bologna, 17 marzo 2026 – "Non è stato affatto un colpo di fulmine. Eravamo colleghi e amici”. Ma poi la scintilla è scattata ed è più accesa che mai. E’ la romantica storia d’amore Fra Deva Cassel e il bolognese Saul Nanni, nata sul set della serie Il Gattopardo. L’attrice e modella, già volto di campagne per Dior, Max Mara e Dolce&Gabbana, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è tornata a parlare del fidanzato nel corso di una recente intervista a Vanity Fair. Protagonista del nuovo Fantasma dell’opera. La giovanissima Deva (classe 2004) sarà protagonista di un film molto atteso in Francia in prossimo autunno, il Fantasma dell’Opera: un grande classico, ma reinterpretato in chiave più moderna e ambientato nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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