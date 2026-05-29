Sono stati assegnati fondi a 1.350 aziende agricole colpite dal maltempo in Sardegna. I danni più gravi si registrano nel settore cerealicolo e orticolo, con molte semine rimandate o compromesse. Il ritardo nelle semine potrebbe ridurre la disponibilità di alcuni prodotti nei prossimi mesi, influenzando la produzione locale e la distribuzione sul mercato.

? Domande chiave Quali settori agricoli hanno subito i danni più pesanti in Sardegna?. Come influirà il ritardo delle semine sulla disponibilità dei prodotti?. Perché il rischio di abbandono delle terre è così concreto ora?. Quanto incideranno i danni alle infrastrutture sul reddito degli agricoltori?.? In Breve Danni da 53 milioni di euro su 1.350 aziende in 181 comuni sardi.. Sud Sardegna registra perdite superiori a 36 milioni di euro.. Mobilitazione Coldiretti a Cagliari il 18 marzo e incontro con Lollobrigida l'8 maggio.. Rischi per carciofi, agrumi e infrastrutture con danni strutturali da un milione di euro.. I decreti ministeriali sui ristori per le aziende agricole colpite dal maltempo sono finalmente arrivati in Sardegna, portando un primo segnale di risposta dopo i danni stimati oltre 53 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: arrivano i fondi per le 1.350 aziende colpite dal maltempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo Gorizia e Udine: al via i fondi per le imprese colpiteA causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, le autorità hanno aperto un programma di finanziamenti dedicato alle imprese di Gorizia e...

Gli aiuti alle aziende colpite dal ciclone, la Camera approva la deroga: "Fondi salvi"La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che permette alle imprese colpite dal ciclone Harry di accedere ai fondi di aiuto, superando...

Temi più discussi: Fondi per i territori montani, la Sardegna boccia l'intesa e accusa il Governo. Spanedda: Criteri che penalizzano l'Isola; Investimenti sostenibili, dal Mimit 448 milioni destinati anche alla Sardegna; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Variazione di bilancio, in commissione la presentazione.

Porto Torres: nuovo asilo di via Livatino, arrivano i fondi per gli arrediNuove risorse per il Comune di Porto Torres, capofila del progetto condiviso con il Comune di Sennori, Enti che hanno ottenuto un contributo regionale pari a 240mila euro per gli arredi e le ... unionesarda.it

A Muros arrivano i fondi per riqualificare la Casa comunaleL’Amministrazione comunale di Muros ha ottenuto un finanziamento di 220 mila euro dalla Regione Sardegna, destinato alla riqualificazione della Casa Comunale. Le risorse consentiranno di avviare un ... unionesarda.it