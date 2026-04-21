Gli aiuti alle aziende colpite dal ciclone la Camera approva la deroga | Fondi salvi

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che permette alle imprese colpite dal ciclone Harry di accedere ai fondi di aiuto, superando l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale riguardante l’obbligo del Durc. Con questa decisione, vengono eliminate alcune restrizioni e si garantisce il proseguimento delle misure di sostegno economico alle aziende danneggiate dall’evento climatico. La modifica riguarda specificamente i requisiti richiesti per l’accesso ai fondi di assistenza.

Arriva un passaggio decisivo per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry: la Camera dei deputati ha approvato l’emendamento che supera definitivamente l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale relativa all’obbligo del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Internazionalizzazione e rilancio: Schifani e Tajani illustrano gli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclonePromozione internazionale gratuita, finanza agevolata, ristori, proroghe fiscali e credito d’imposta: sono questi i principali strumenti messi a...

Emergenza ciclone Harry, approvata alla Camera la norma per semplificare gli aiuti alle impreseArriva un passaggio decisivo per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry: la Camera dei deputati ha approvato l'emendamento che supera...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Bando INAIL 2025/2026; Fondo Perduto 2026: Guida Completa Contributi per Imprese; Manifestazione di interesse per Codeway Expo 2026; Bonus autonomi, tasse sospese: cosa prevede il decreto Alluvioni approvato alla Camera.

Ammortizzatori sociali 2026/ Dalla NASpI agli aiuti alle aziendeIn Bilancio spuntano molteplici ammortizzatori sociali già approvati per il 2026, dagli aiuti alle aziende alla NASpI. Grazie alla recente Manovra di Bilancio 2026 sono stati mantenuti alcuni ... ilsussidiario.net

Decreto caro Carburanti 2026: accise, crediti d'imposta e aiuti alle impreseTaglio delle accise temporaneo, rifinanziamento del credito Transizione 5.0, nuovi incentivi per agricoltura, energia e internazionalizzazione: cosa prevede il decreto carburanti ... fiscoetasse.com

Caos alla #Camera per la fiducia al #DlSicurezza. L'opposizione occupa i banchi del governo.: espulso il dem #ArturoScotto e sospesa la seduta facebook

Presentazione del libro "Carlo Casini, discorsi politici e parlamentari". Saluto del Presidente della Camera, @Fontana3Lorenzo. Segui la diretta: bit.ly/Evento_210426_ x.com