A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, le autorità hanno aperto un programma di finanziamenti dedicato alle imprese di Gorizia e Udine danneggiate dal maltempo. Le aziende interessate possono richiedere un anticipo del 50% sui fondi disponibili per ottenere liquidità immediata. Sono rimborsabili anche alcune spese relative all'acquisto di macchinari e scorte, secondo le modalità stabilite dal decreto.

? Punti chiave Come ottenere l'anticipo del 50% per la liquidità immediata?. Quali spese per macchinari e scorte sono rimborsabili?. Chi deve presentare la perizia asseverata invece della relazione semplice?. Entro quale data scadenza vanno inviate le domande online?.? In Breve Contributo al 50% della spesa con tetto massimo di un milione di euro.. Scadenza domande online entro le ore 16 del 30 giugno 2026.. Indennizzo per sospensione attività fino a sei mesi dalla data del disastro.. Perizia asseverata obbligatoria per spese superiori a 40mila euro.. Le domande per i ristori alle imprese colpite dal maltempo del 16 e 17 novembre 2025 nelle province di Gorizia e Udine sono ufficialmente aperte da lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo Gorizia e Udine: al via i fondi per le imprese colpite

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