Sarah Borruso ex di Alberto Genovese | Era un sistema degradante provo vergogna per quello che ho fatto

Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto Genovese, ha dichiarato di aver fatto parte di un sistema collaudato, malsano e degradante, esprimendo anche la sua vergogna per le proprie azioni. La donna ha parlato pubblicamente in relazione alle accuse che hanno portato alla condanna di Genovese per violenza sessuale e reati legati alla droga. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

"Era un sistema collaudato, malsano e degradante. Provo vergogna per quello che ho fatto": a dirlo è Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto Genovese, condannato per violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Anche Borruso era stata condannata e ha scontato la sua pena.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Sarah Borruso a Verissimo: “Terrazza Sentimento era un sistema malsano e degradante”Sarah Borruso sarà ospite della trasmissione televisiva Verissimo nella puntata in onda sabato 9 maggio alle 16.

Jannik Sinner in finale a Monte Carlo, Zverev annichilito: “Ho fatto quello che volevo”Jannik Sinner è semplicemente devastante: annienta Alexander Zverev in due set (6-1, 6-4) e vola in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’ex di Genovese torna con un libro e un podcast, monetizzando la rinascita. Ma sarà tutto vero? - Gabriele Parpiglia; Be My Sunshine, il riassunto dal 27 aprile all'1 maggio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 2 maggio: anticipazioni; La forza di una donna 3, anticipazioni 3 maggio: Raif si avvicina a Ceyda.

Sarah Borruso, ex di Alberto Genovese: Era un sistema degradante, provo vergogna per quello che ho fattoEra un sistema collaudato, malsano e degradante. Provo vergogna per quello che ho fatto: a dirlo è Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto ... fanpage.it

Sarah Borruso ex compagna di Alberto Genovese: «Terrazza Sentimento? Un sistema malsano e degradante. Era tutto normalizzato, anche gli eccessi»Sarah Borruso , ex compagna di Alberto Genovese, rompe il silenzio televisivo sul caso Terrazza Sentimento. Domani, sabato 9 maggio, sarà ospite ... leggo.it

@sarahbi_____ racconta la sua esperienza e le emozioni provate a One More Time #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #sarahborruso - facebook.com facebook