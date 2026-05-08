Sarah Borruso ex di Alberto Genovese | Era un sistema degradante provo vergogna per quello che ho fatto

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto Genovese, ha dichiarato di aver fatto parte di un sistema collaudato, malsano e degradante, esprimendo anche la sua vergogna per le proprie azioni. La donna ha parlato pubblicamente in relazione alle accuse che hanno portato alla condanna di Genovese per violenza sessuale e reati legati alla droga. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

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"Era un sistema collaudato, malsano e degradante. Provo vergogna per quello che ho fatto": a dirlo è Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto Genovese, condannato per violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Anche Borruso era stata condannata e ha scontato la sua pena.🔗 Leggi su Fanpage.it

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