Nel debutto della nuova stagione di Sarabanda Celebrity, il pubblico ha premiato con 8,5 il concorrente noto come Papi highlander, mentre Orietta Berti ha ottenuto 7,5 per la sua presenza costante. Zilli ha invece totalizzato 5, rimanendo un mistero doloroso per gli spettatori. La riapertura del programma ha attirato numerosi telespettatori, confermando il successo di uno dei titoli più seguiti della televisione italiana.

Il ritorno di uno dei titoli più forti della televisione italiana in versione VIP non poteva che scatenare l’attenzione degli appassionati del genere. Sarabanda Celebrity si propone come un frullatore impazzito di nostalgia, note musicali e dinamiche da puro varietà. Se il meccanismo del gioco resta un cult intramontabile, a fare la differenza è inevitabilmente il cast di concorrenti sceso in campo. Tra sintonie collaudate, dinamiche di squadra rivedibili e siparietti che hanno sfiorato il surrealismo, ecco i voti e il nostro giudizio critico sui protagonisti della puntata del 28 maggio. Pronti per il pagellone? Iniziamo. Enrico Papi – Highlander dell’access prime time. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarabanda Celebrity, pagelle del 28 maggio: Papi highlander (8,5), Orietta Berti onnipresente (7,5), Zilli mistero doloroso (5)

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