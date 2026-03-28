Un giovane di circa 20 anni, di origini marocchine e senza precedenti penali, è stato arrestato dopo una fuga ad alta velocità e zigzag lungo l’autostrada A1 tra Lodi e Piacenza. Durante il tentativo di fermo, l’uomo ha percorso diversi chilometri prima di essere bloccato nei campi. Nell’auto sono stati trovati circa due chili di cocaina nascosti.

Lodi, 28 marzo 2026 – È finita nei campi, dopo chilometri percorsi a zig-zag e ad alta velocità lungo l’autostrada A1, la corsa di un giovane di circa 20 anni, di origini marocchine e incensurato, bloccato dalla Polizia di Stato con un ingente quantitativo di droga nascosto nell’auto. Il servizio di controllo. L’operazione è scattata nella tarda mattinata di ieri venerdì 27 marz, nell’ambito di un’attività info-investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, impegnata nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel territorio provinciale. Durante un servizio di controllo, gli investigatori sono stati insospettiti dal comportamento del conducente di un’autovettura e hanno deciso di fermarlo per un accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folle fuga in autostrada tra Lodi e Piacenza: arrestato 20enne, in auto aveva due chili di cocaina

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