Santa Maria di Licodia nasconde la cocaina durante il controllo | arrestato un 21enne di Biancavilla

Durante un controllo nella cittadina di Santa Maria di Licodia, gli agenti hanno arrestato un giovane di 21 anni proveniente da Biancavilla. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati alcuni grammi di cocaina nascosti sul suo corpo. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e il giovane è stato portato in caserma. L’arresto è stato convalidato nelle ore successive.

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È stato arrestato un 21enne di Biancavilla per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano nel comune di Santa Maria di Licodia. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di pattugliamento, come comunicato dalle forze dell’ordine. Il controllo e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento nel territorio di Santa Maria di Licodia. Gli agenti hanno deciso di controllare un’autovettura con a bordo due giovani. Al momento dell’alt, il 21enne passeggero ha lasciato rapidamente il veicolo, attirando l’attenzione degli operatori di polizia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Santa Maria di Licodia, nasconde la cocaina durante il controllo: arrestato un 21enne di Biancavilla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sciame sismico in atto tra Ragalna e Santa Maria di Licodia Mariglianella, ingerisce ovuli di cocaina durante il controllo: arrestato 37enneBlitz dei Carabinieri in via XI Settembre: fuga, resistenza e droga pronta per lo spaccio Il controllo in via XI Settembre A Mariglianella, una... Temi più discussi: S.M. Di Licodia, nuovo incendio di auto in via Vittorio Emanuele; Sei auto bruciate nella notte a Santa Maria di Licodia. Indagano i carabinieri; Santa Maria di Licodia, cocaina in casa nonostante i domiciliari; Santa Maria di Licodia, nasconde la cocaina durante il controllo: arrestato un 21enne di Biancavilla. Il rogo Santa Maria di Licodia. Avviata una raccolta fondi x.com Santa Maria di Licodia, nasconde la cocaina durante il controllo: arrestato un 21enne di BiancavillaUn 21enne di Biancavilla è stato arrestato a Santa Maria di Licodia per detenzione di droga durante un controllo della Polizia. virgilio.it Sei auto bruciate nella notte a Santa Maria di Licodia. Indagano i carabinieriSei automobili sono state distrutte in un rogo la notte scorsa a Santa Maria di Licodia. Indagano i carabinieri. meridionews.it