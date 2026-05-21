Cascina presentato il memorial Simonetti-Fiorentini-D' Angelo

A Cascina si è tenuta la cerimonia di presentazione del memorial Simonetti-Fiorentini-D’Angelo, un torneo di calcio giovanile che si svolgerà dal 28 al 31 maggio. L’evento si svolge sul territorio locale e coinvolge diverse squadre di giovani praticanti. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale dedicato allo sport, alla memoria e alla solidarietà, con partite e iniziative organizzate in più giorni. La presentazione ha coinvolto gli organizzatori e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre Memorial Simonetti-Fiorentini-D’Angelo, un evento che unisce sport, memoria e solidarietà. Le manifestazioni, dedicate alle categorie Esordienti A e B e Giovanissimi, sono state presentate ufficialmente alla presenza del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, e dell’assessora allo sport, Francesca Mori. Il fitto calendario vedrà scendere in campo circa 350 ragazzi per un totale di 39 partite in tre giorni e mezzo. Gli incontri si disputeranno tra lo Stadio Redini di Cascina, il sussidiario “Campo Fiorentini” e gli impianti della Bellaria a Pontedera, per poi culminare nelle tre finalissime sul manto del Redini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, presentato il memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calcio, spettacolo e solidarietà: Cascina rinnova l'appuntamento con i 'Memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo'Torna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre 'Memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo',... Tradizione e solidarietà: presentati i memorial giovanili “Fiorentini-Simonetti-D’Angelo”Cascina (PI), 21 maggio 2026 – Torna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre 'Memorial... Cascina, presentato il memorial Simonetti-Fiorentini-D'AngeloTorna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre Memorial Simonetti-Fiorentini-D’Angelo, un evento che unisce sport, memoria e solidarietà. L ... lanazione.it