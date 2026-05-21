Cascina presentato il memorial Simonetti-Fiorentini-D' Angelo
A Cascina si è tenuta la cerimonia di presentazione del memorial Simonetti-Fiorentini-D’Angelo, un torneo di calcio giovanile che si svolgerà dal 28 al 31 maggio. L’evento si svolge sul territorio locale e coinvolge diverse squadre di giovani praticanti. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale dedicato allo sport, alla memoria e alla solidarietà, con partite e iniziative organizzate in più giorni. La presentazione ha coinvolto gli organizzatori e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’evento.
Torna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre Memorial Simonetti-Fiorentini-D’Angelo, un evento che unisce sport, memoria e solidarietà. Le manifestazioni, dedicate alle categorie Esordienti A e B e Giovanissimi, sono state presentate ufficialmente alla presenza del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, e dell’assessora allo sport, Francesca Mori. Il fitto calendario vedrà scendere in campo circa 350 ragazzi per un totale di 39 partite in tre giorni e mezzo. Gli incontri si disputeranno tra lo Stadio Redini di Cascina, il sussidiario “Campo Fiorentini” e gli impianti della Bellaria a Pontedera, per poi culminare nelle tre finalissime sul manto del Redini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Presentato il memorial Simonetti-Fiorentini-D’Angelo facebook
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