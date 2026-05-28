Presentata la 16esima edizione del Memorial Barbagli Oltre 1300 persone attese in Valtiberina
Nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro si è tenuta questa mattina la presentazione della sedicesima edizione del “Memorial Pellico Barbagli”. La manifestazione, dedicata al basket giovanile, prevede l’arrivo di oltre 1300 persone in Valtiberina. La cerimonia ha coinvolto organizzatori e rappresentanti locali, che hanno illustrato i dettagli dell’evento in programma nei prossimi giorni.
La sala consiliare di Palazzo delle Laudi di Sansepolcro ha ospitato questa mattina, giovedì 28 maggio, la presentazione del “Memorial Pellico Barbagli”, manifestazione dedicata al basket giovanile giunta alla sua 16esima edizione.L'evento non è solo sportivo ma anche sociale e impreziosito da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Porchettiamo, la 16esima edizione è a Todi: il programma e le novitàDal 22 al 24 maggio 2026, il centro storico di Todi diventa il luogo di una tre giorni dedicata alla porchetta artigianale italiana.
Oltre 700 partecipanti per la 16esima StraWoman a Borgo FaxHallA Borgo FaxHall si è svolta la sedicesima edizione di StraWoman, un evento non competitivo che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone.