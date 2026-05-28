Presentata la 16esima edizione del Memorial Barbagli Oltre 1300 persone attese in Valtiberina

Notizia in breve

Nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro si è tenuta questa mattina la presentazione della sedicesima edizione del “Memorial Pellico Barbagli”. La manifestazione, dedicata al basket giovanile, prevede l’arrivo di oltre 1300 persone in Valtiberina. La cerimonia ha coinvolto organizzatori e rappresentanti locali, che hanno illustrato i dettagli dell’evento in programma nei prossimi giorni.