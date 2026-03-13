Il presidente della Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro ha chiesto chiarimenti all’assessore all’agricoltura riguardo ai finanziamenti regionali in corso per il 2024. L’assessore ha risposto fornendo dettagli sui pagamenti effettuati, tra cui un saldo di 304 euro pagato il 28 novembre 2025. Il sindaco Mastella ha dichiarato di essere disponibile a seguire i dossier su richiesta del presidente De Meo.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Su richiesta del presidente della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro Pasquale De Meo ho chiesto all’assessore all’agricoltura ho ricevuto i seguenti ragguagli in merito ai finanziamenti regionali in essere per l’Ente Anno 2024: Saldo pagato il 28112025 per € 304.421,44 – Lavori conclusi, nient’ altro da pagare. Anno 2025-2026: Progetto presentato il 2 marzo 2026 in istruttoria avanzata, già analizzati dall’assistenza tecnica e nella prossima settimana dovrebbe essere chiusa l’istruttoria per l’ammissione a cui seguono se l’istruttoria è positiva alcuni adempimenti che di solito portano all’ammissione in 15 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro, Mastella: “Da assessore Serluca massima disponibilità a seguire i dossier”

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