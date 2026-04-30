Forestali Titerno-Tammaro Errico FI | Lavoratori senza stipendio da mesi servono tempi certi

Un rappresentante locale ha commentato una situazione critica riguardante i lavoratori di un'azienda forestale, che da mesi non ricevono lo stipendio. La vicenda riguarda decine di famiglie e coinvolge la continuità di servizi nel territorio. La questione è stata sollevata pubblicamente, evidenziando l’urgenza di stabilire tempi certi per risolvere la crisi e garantire i pagamenti. La questione continua a suscitare attenzione tra le comunità interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti “Una vicenda inaccettabile che colpisce decine di famiglie e mette a rischio servizi essenziali per il territorio”. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, interviene sulla situazione degli operai forestali della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro dopo il riscontro fornito dalla Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Campania alla sua interrogazione. “Dalla risposta emerge con chiarezza un quadro critico – sottolinea Errico – i lavoratori non percepiscono le retribuzioni da mesi e, al netto delle responsabilità amministrative, resta una questione politica e istituzionale che non può essere scaricata sui forestali”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forestali Titerno-Tammaro, Errico (FI): “Lavoratori senza stipendio da mesi, servono tempi certi” Notizie correlate Operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, sette mesi senza stipendio: “Serve subito una mobilitazione istituzionale”Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, su richiesta degli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, si è tenuto un incontro... Stipendi bloccati da mesi: l’allarme dei forestali dell’Alto Tammaro-TiternoIl dibattito politico si accende, ma sul territorio restano le difficoltà concrete di decine di famiglie.