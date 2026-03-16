Rivoluzione della sanità o scatole vuote ? La mappa dei nuovi ospedali e case di comunità a Palermo e provincia

A Palermo e provincia, sono in corso lavori per la costruzione di nuovi ospedali e case di comunità con insegne aggiornate e cantieri attivi. Tuttavia, molte strutture sono state riadattate e riqualificate, utilizzando gli stessi edifici che in passato ospitavano poliambulatori e presidi territoriali. La trasformazione riguarda principalmente la ristrutturazione e l’ammodernamento degli spazi esistenti.

Nate come evoluzione dei vecchi presidi territoriali, tra cantieri e personale che ancora non c'è, la loro piena funzionalità resta una scommessa. Pioggia di milioni dal Pnrr, decine di inaugurazioni e una promessa: ridurre la pressione sui pronto soccorso. Target raggiunti su digitalizzazione e apparecchiature. I costi delle nuove strutture Le insegne sono nuove, i cantieri corrono contro il tempo. In molti casi, però, gli edifici sono gli stessi che già ospitavano poliambulatori o presidi territoriali. Perché le case di comunità nascono come evoluzione naturale di strutture già esistenti, anche se vengono presentate come il volto di una rivoluzione destinata a cambiare la sanità di prossimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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