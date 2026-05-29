L’ASP ha avviato una collaborazione con il Terzo Settore per la gestione delle Case di Comunità. Sono state definite le modalità di assistenza, in particolare per gli anziani che vivono isolati digitalmente, e le figure responsabili dei servizi di ascolto all’interno delle nuove strutture. Sono state inoltre stabilite le procedure operative e i ruoli di ciascun soggetto coinvolto nel progetto, che entrerà in funzione nei prossimi mesi.

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per gli anziani digitalmente isolati?. Chi gestirà concretamente i servizi di ascolto nelle nuove strutture?. Perché il Forum Terzo Settore teme edifici privi di contenuti?. Dove inizieranno a operare le prime reti di assistenza territoriale?.? In Breve Neri Pasquale del Forum Terzo Settore Calabria teme poliambulatori privi di contenuti sociali.. Vincenzo Bruzzese sottolinea l'importanza di integrare volontariato e risorse limitate del SSN.. Le attività operative sono già iniziate a Roghudi la scorsa settimana.. Consegna prevista della maggior parte dei cantieri entro la fine di giugno.. L’ASP di Reggio Calabria ha siglato oggi, 29 maggio 2026, un protocollo d’intesa con associazioni ETS, cooperative sociali, comitati e reti del Terzo Settore per potenziare le Case di Comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità a Reggio: l’ASP e il Terzo Settore per le Case di Comunità

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