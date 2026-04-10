Sanità di prossimità accordo tra Asp di Catania e ordine dei fisioterapisti per le case della comunità

È stato firmato un accordo tra l’Azienda sanitaria e l’Ordine professionale dei fisioterapisti per migliorare l’assistenza territoriale nelle Case della Comunità. L’obiettivo principale è qualificare il servizio e facilitare l’accesso dei cittadini alle cure vicine a casa. La collaborazione prevede l’organizzazione di interventi e l’ottimizzazione delle risorse professionali per rispondere alle esigenze della popolazione locale.

Qualificare l’assistenza territoriale e rendere più efficace la presa in carico dei cittadini nelle Case della Comunità. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione sottoscritto oggi, presso la Direzione Generale dell’Asp di Catania, fra l’Azienda sanitaria etnea e l’Ordine dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sanità di prossimità, doppia inaugurazione in provincia: aprono due case di comunità attese da tempoTaglio del nastro a Racalmuto e Licata: nuove strutture per rafforzare l’assistenza territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini Due nuovi... Sanità, l’Asp incontra Schifani: aumentano ore di lavoro, stabilizzazioni e nuove case di comunitàUn confronto istituzionale fondamentale per fare il punto sul rafforzamento degli organici e sulla crescita dei servizi sanitari in provincia. Temi più discussi: Sanità, i pediatri di libera scelta nelle case di comunità: accordo con la Regione per rafforzare l’assistenza territoriale; Medici di base, allarme in Emilia-Romagna: quasi 1.500 posti vacanti, un centinaio nel riminese; Salute e ricerca: siglato Accordo Quadro tra CNR e ASL Roma 1 contro fragilità e disuguaglianze; Umbria, accordo su sanità territoriale: coinvolti anche gli infermieri. Sanità di prossimità, accordo tra Asp di Catania e Ordine dei Fisioterapisti per le case della comunitàL’accordo si colloca, inoltre, nel percorso di attuazione del modello organizzativo previsto dal DM 77/2022 e interessa le Case della Comunità già attive e in fase di attivazione nella provincia di Ca ... ilsicilia.it Sanità di prossimità, Casarano apre la prima Casa di comunità nella provincia leccese, ma resta il nodo personaleIn via Spagna debutta il presidio territoriale: servizio attivo ma ancora lontano dal modello H24 previsto dal decreto 77 ... leccesette.it Sbarra esulta per la fine del commissariamento della sanità in Calabria: La decisione del Consiglio dei ministri di porre fine, dopo 17 anni, al commissariamento della sanità in Calabria segna un passaggio storico per la regione. A evidenziarlo è il sottosegreta - facebook.com facebook “Medici in Piazza” un modello virtuoso di sanità di prossimità x.com