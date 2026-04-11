Attività socio-sanitarie nelle Case di Comunità | l' Asl pubblica avviso per gli Enti del Terzo Settore

L'Asl Salerno ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di soggetti disponibili a collaborare. Questa iniziativa riguarda l’attivazione di attività socio-sanitarie nelle Case di Comunità. La procedura prevede la stipula di convenzioni con gli enti selezionati, senza specificare ulteriori dettagli sui criteri di partecipazione o le modalità di adesione.

L’Asl Salerno, con apposito atto deliberativo, ha indetto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore, finalizzata alla formazione di un elenco dal quale attingere per stipulare convenzioni per la realizzazione di attività sociosanitarie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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