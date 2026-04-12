Una giornata all’insegna della solidarietà | nuova raccolta straordinaria di sangue
Oggi a Carovigno si svolge una raccolta di sangue straordinaria, in risposta alla diminuzione delle scorte presso le strutture sanitarie locali. La richiesta di donazioni è diventata urgente, spingendo le autorità a organizzare un evento dedicato alla solidarietà dei cittadini. La giornata mira a sensibilizzare sulla necessità di donare per garantire le cure ai pazienti in trattamento.
CAROVIGNO - La disponibilità di sangue nelle strutture ospedaliere sta registrando un drastico calo, rendendo necessario un intervento tempestivo da parte della cittadinanza. Per far fronte a questa emergenza, Avis Carovigno ha promosso una giornata di raccolta straordinaria di sangue che si.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sangue per la vita: l'Avis organizza una nuova giornata di raccolta straordinariaCAROVIGNO - Il sangue è una necessità quotidiana negli ospedali e la sua disponibilità dipende interamente dalla generosità dei cittadini.
Nuova chiamata alla donazione di sangue: giornata all'insegna della solidarietàSabato 28 marzo Avis, Real Five Carovigno e Sbandieratori Nzegna uniti per ricostituire le scorte ospedaliere in diminuzione CAROVIGNO - Le scorte di...