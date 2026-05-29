Lamberto Magrini è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Sangiovannese 1927, con l’obiettivo di vincere il campionato. La presentazione è avvenuta ieri pomeriggio. Magrini prende il posto alla guida della squadra per la prossima stagione. La società ha annunciato la nomina senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui giocatori coinvolti.

Arezzo, 29 maggio 2026 – È stato presentato ufficialmente ieri pomeriggio Lamberto Magrini, il nuovo tecnico scelto per guidare la ASD Sangiovannese 1927 nella prossima stagione. La presentazione si è svolta nella sala stampa dello stadio Stadio Virgilio Fedini, alla presenza del direttore generale Morandini, del direttore sportivo Egidio Bicchierai e di numerosi tifosi e addetti ai lavori. Per il tecnico originario di Perugia si tratta di una nuova sfida in una piazza storica e ambiziosa, reduce da stagioni vissute tra difficoltà e voglia di rilancio. L’esperienza maturata da Magrini nel calcio dilettantistico e professionistico sarà uno degli elementi sui quali la società biancoazzurra punta per costruire il nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Mister Magrini si presenta. “L’obiettivo è vincere il campionato”

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