Lamberto Magrini è stato presentato come nuovo allenatore della Sangiovannese. La società ha annunciato ufficialmente la nomina durante un evento, confermando la collaborazione con il direttore sportivo Magrini. La coppia tra Magrini e Bicchierai si è consolidata nel tempo, rafforzando la gestione tecnica della squadra. La presentazione si è svolta oggi, con dettagli sulla scelta del tecnico e sui progetti futuri.

SAN GIOVANNI Lamberto Magrini è ufficialmente il nuovo allenatore della Sangiovannese. Come già anticipato nei giorni scorsi in queste colonne, l’ex tecnico tra le altre di Siena e Grosseto ha trovato l’accordo con la società azzurra dopo il faccia a faccia di lunedì con il neo patron Martino Neri e sarà presentato questo pomeriggio, alle 17.30, in un incontro pubblico che si terrà all’interno della sala stampa del Fedini. E’ il secondo, grande, colpo del nuovo societario; dopo l’ingaggio di Egidio Bicchierai nel ruolo di ds ecco a stretto giro di posta l’annuncio del nuovo allenatore, che con lo stesso dirigente ha scritto pagine importanti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: oggi la presentazione ufficiale da parte della società. Il passato insieme al ds. Magrini allenerà la Sangiovannese. Coppia consolidata con Bicchierai

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