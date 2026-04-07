Per la primavera 2026, i sandali infradito con tacco si presentano con listini sottili e un tacco raffinato, caratterizzando uno stile minimalista e elegante. Questi modelli sono stati protagonisti delle ultime collezioni di calzature, evidenziando un ritorno alle linee pulite e ai dettagli essenziali. Le proposte spaziano tra vari altezze di tacco e materiali, offrendo opzioni diverse per completare look sia casual che più sofisticati.

Una tendenza, quella dei thong sandals, particolarmente cara alle celebrità. Da Vittoria Ceretti a Nicola Coughlan, sono tante le star che hanno colto il potenziale di queste scarpe, sfoggiandole sia nelle occasioni più speciali che durante la quotidianità. I sandali infradito, in effetti, sono dotati di un elemento che li rende molto versatili: il tacco basso, a spillo oppure kitten, che consente di indossarli con facilità sia di giorno che di sera. Parliamo di un vero e proprio modello passepartout, capace di risolvere il look in numerosi contesti. Sebbene a prima vista possano sembrare destinati soltanto agli outfit più ricercati, i sandali infradito funzionano bene anche insieme ai look casual. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sandali infradito con tacco, i modelli per la primavera 2026

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Ottima soddisfazione! Un'Amica cercando su Google "infradito macramé", ha trovato le foto dei miei sandali con il rimando al mio post! - facebook.com facebook