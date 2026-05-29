Il quadro di fronte a noi è sconfortante: la moglie di Pedro Sánchez, presidente del governo e leader del Partito socialista (Psoe), è imputata. Il fratello del premier è imputato. Il braccio destro, Santos Cerdán, è imputato. Il suo ex braccio destro, José Luis Ábalos, è in carcere e il braccio destro di quest’ultimo anch’egli imputato. Non è tutto: Leire Díez, donna del Psoe, sarebbe parte di una rete criminale guidata dal numero due del partito con il fine di “desbaratar”, screditare, giudici, poliziotti e giornalisti che stavano indagando su Pedro Sánchez e i suoi. E, poi, da ultimo nel quadro si è trovata raffigurata un’icona della sinistra spagnola, l’ex capo dell’esecutivo Zapatero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanchez, nella tempesta, resiste. Ma l’opinione pubblica è piegata dagli scandali

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