Sanchez nella tempesta resiste Ma l’opinione pubblica è piegata dagli scandali

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La moglie del presidente del governo è stata imputata in un procedimento giudiziario. La notizia si diffonde nel momento in cui il leader politico si trova a fronteggiare una serie di scandali pubblici. La situazione personale e politica si intreccia, generando attenzione mediatica. La persona coinvolta nelle indagini è la coniuge del presidente, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione. La notizia si aggiunge alle difficoltà che il leader sta affrontando in pubblico.

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Il quadro di fronte a noi è sconfortante: la moglie di Pedro Sánchez, presidente del governo e leader del Partito socialista (Psoe), è imputata. Il fratello del premier è imputato. Il braccio destro, Santos Cerdán, è imputato. Il suo ex braccio destro, José Luis Ábalos, è in carcere e il braccio destro di quest’ultimo anch’egli imputato. Non è tutto: Leire Díez, donna del Psoe, sarebbe parte di una rete criminale guidata dal numero due del partito con il fine di “desbaratar”, screditare, giudici, poliziotti e giornalisti che stavano indagando su Pedro Sánchez e i suoi. E, poi, da ultimo nel quadro si è trovata raffigurata un’icona della sinistra spagnola, l’ex capo dell’esecutivo Zapatero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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