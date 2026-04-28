A14 | stop ai cantieri per l’estate si punta alla terza corsia

Durante l’estate vengono sospesi i lavori lungo l’A14 tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto, con l’obiettivo di evitare disagi ai viaggiatori. La sospensione riguarda i cantieri aperti in questa tratta, mentre i lavori per la realizzazione della terza corsia continueranno nel sud delle Marche e sono previsti per almeno sette anni. La decisione è stata annunciata dall’autorità competente, che ha comunicato anche i tempi di prosecuzione degli interventi.

? Cosa sapere Baldelli sospende i cantieri A14 tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto per l'estate.. I lavori per la terza corsia proseguiranno per almeno sette anni nel sud Marche.. L’assessore Baldelli ha imposto una tregua sui cantieri della A14 per proteggere il traffico estivo nel tratto meridionale delle Marche, puntando tutto sulla realizzazione della terza corsia tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto. La gestione dell’esodo autostradale passa attraverso un accordo raggiunto con il ministero per sospendere le attività edilizie durante i periodi di massima affluenza. La decisione di Francesco Baldelli nasce dalla necessità...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A14: stop ai cantieri per l’estate, si punta alla terza corsia Notizie correlate Autotrasporto tra cantieri e pedaggi: "Si deve realizzare la terza corsia"L’autotrasporto, comparto strategico e motore del Paese, con i problemi che lo attanagliano e sulla scorta di provvedimenti governativi penalizzanti,... Paura in A14: si sente male alla guida, l’elicottero atterra in corsia. Autostrada bloccataL'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio. L’annuncio di Baldelli: «Stop ai cantieri estivi in A14. La quarta corsia? Priorità alla terza a sud»CONSIGLIO REGIONALE – L’assessore Baldelli annuncia la tregua durante le vacanze e non usa mezzi termini per definire il tratto Porto Sant’Elpidio-San Benedetto. Accelerazione per il raddoppio ferrovi ... cronachefermane.it A14, regalo di Natale: nel Fermano c’è lo stop ai cantieri, si torna a respirareQuando torneranno i lavori sarà aperto un solo cantiere, tra Pedaso e Grottammare, per permettere di potenziare gli impianti che si trovano all’interno del treno delle gallerie: la Pedaso, la ... corriereadriatico.it