Il tribunale del Riesame ha respinto le richieste dei pm riguardo all'inchiesta sulla vendita di San Siro, mettendo un freno alle indagini. La decisione riguarda i sequestri e le modalità investigative della Procura di Milano, che ora sono soggetti a revisione. La vicenda coinvolge aspetti legali e procedurali legati alla gestione dello stadio. Nessuna ulteriore azione giudiziaria è stata annunciata al momento.

di Alberto Petrosilli Dubbi sui sequestri e sulle modalità investigative della Procura di Milano: tutti gli aggiornamenti sulla situazione relativa a San Siro. Dopo l’acquisto di San Siro e delle aree circostanti da parte di Milan e Inter, i due club restano in attesa di presentare il progetto del nuovo impianto destinato a sostituire la storica Scala del Calcio. A rallentare l’iter, però, è l’inchiesta della Procura di Milano sulla compravendita del 2025, aperta con l’ipotesi di turbativa d’asta. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da Il Foglio, il Tribunale del Riesame avrebbe espresso giudizi molto critici nei confronti dell’operato dei pubblici ministeri milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, il Riesame boccia i pm: frenata sull’inchiesta legata alla vendita dello stadio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, i pm: “Il sindaco Sala fece pressioni su Scaroni”La Procura di Milano sta indagando sulla vendita dello stadio San Siro e ha analizzato alcune email.

Inchiesta su San Siro: FdI, mozione per annullare la vendita dello stadioUn gruppo di parlamentari di un partito di centrodestra ha presentato una mozione in consiglio comunale per chiedere l’annullamento della delibera...

Temi più discussi: San Siro, l’inchiesta sulla vendita. Il Riesame annulla il sequestro di chat e conversazioni; Firenze, estorsione con metodo mafioso: da Riesame no a carcere, figlia Riina resta a obbligo di dimora; San Siro l’inchiesta sulla vendita Il Riesame annulla il sequestro di chat e conversazioni; Firenze Tribunale del riesame | no a carcere per figlia di Riina accusata di estorsione con metodo mafioso.

Inchiesta su San Siro: il riesame contro i PM Le news -) milanworld.net/threads/inchie… #Milan #Inter #SanSiro #Calcio x.com

San Siro, l’inchiesta sulla vendita. Il Riesame annulla il sequestro di chat e conversazioniPer il Tribunale la Guardia di Finanza ha effettuato un'analisi esplorativa dell'intero contenuto dei dispositivi elettronici di Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris prima che la Procura emette ... ilgiorno.it

Corsera - Inchiesta San Siro, il Riesame annulla il sequestro 'madre' della chatNella giornata di ieri il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro intermedio fra gli altri due sequestri invece già confermati ... fcinternews.it