Inchiesta su San Siro | FdI mozione per annullare la vendita dello stadio

Un gruppo di parlamentari di un partito di centrodestra ha presentato una mozione in consiglio comunale per chiedere l’annullamento della delibera approvata a settembre 2025, che autorizzava la vendita dello stadio e delle aree circostanti a due squadre di calcio. La proposta mira a bloccare formalmente l’atto di vendita, che si è poi concretizzato con il rogito. La mozione, se approvata, rappresenterebbe un impegno ufficiale a riconsiderare l’operazione.

Una mozione (che, se approvata, sarebbe impegnativa) per chiedere l'annullamento in autotutela della delibera di fine settembre 2025 con cui il consiglio comunale ha dato il via libera alla vendita del Meazza, e delle aree circostanti, a Inter e Milan: vendita poi perfezionatasi con il rogito il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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