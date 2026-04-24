Inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro i pm | Il sindaco Sala fece pressioni su Scaroni

La Procura di Milano sta indagando sulla vendita dello stadio San Siro e ha analizzato alcune email. In questi messaggi, si sostiene che il sindaco di Milano abbia esercitato pressioni sul presidente del club calcistico coinvolto. L'indagine si concentra sui presunti rapporti tra le autorità cittadine e i rappresentanti della società sportiva in relazione alla gestione della vendita dell’impianto. Le testimonianze e le comunicazioni sono al momento al centro delle verifiche.

In uno scambio di mail, sulle quali sta indagando la Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio San Siro, emergerebbe come il sindaco di Milano Beppe Sala avrebbe fatto pressioni al presidente del Milan Paolo Scaroni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inchiesta sulla vendita di San Siro, spuntano nuovi particolari: Sala mise pressione a Scaroni. I dettagliDa diverse settimane la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta in merito alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree... Inchiesta su San Siro: FdI, mozione per annullare la vendita dello stadioUna mozione (che, se approvata, sarebbe impegnativa) per chiedere l'annullamento in autotutela della delibera di fine settembre 2025 con cui il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: San Siro, le chat sulla vendita dello stadio: Sala ha messo pressione a Scaroni; La vendita di San Siro in uno scambio di mail. I pm: Sala fece pressioni su Scaroni; La vendita di San Siro, il pressing sulla soprintendenza e il ruolo dei due club che emerge nelle chat: Il Meazza non si abbatte? Sala reagisce male; Scaroni, Sala e il nodo San Siro: la telefonata del sindaco che pesa sull’inchiesta. Inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, i pm: Il sindaco Sala fece pressioni su ScaroniIn uno scambio di mail, sulle quali sta indagando la Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio San Siro, emergerebbe come il sindaco di ... fanpage.it Inchiesta San Siro, spunta la bozza corretta: così la valutazione degli esperti è cambiata in 10 giorniI flussi di cassa e il valore dello stadio: ecco i tre passaggi della perizia che sarebbero stati modificati prima del deposito finale in Comune ... milanotoday.it A San Siro si sfidano due dei quattro "Re" del calcio italiano, gli unici capaci di sfondare il muro delle 300 vittorie in Serie A - facebook.com facebook Vendita San Siro, Sala fece pressioni sul presidente del Milan per la manifestazione d’interesse”. Di Davide Milosa x.com