San Sebastiano al Vesuvio rapina a corriere espresso | 31enne in carcere

A San Sebastiano al Vesuvio, un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di aver rubato un furgone carico di plichi commerciali destinati alle consegne. Secondo le indagini, ha minacciato con un’arma da fuoco il conducente del mezzo, portando via il veicolo. Il veicolo e i pacchi sono stati recuperati poco dopo. L’uomo si trova ora in carcere.

L’uomo è gravemente indiziato di aver sottratto, sotto minaccia di arma da fuoco, un furgone carico di plichi commerciali destinati alle consegne. Su delega del Sig. Procuratore della Repubblica di Nola, nelle prime ore del mattino del 27052026, i Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno proceduto, in Massa di Somma (NA), ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Nola nei confronti di una persona di anni 31, gravemente indiziata del reato di rapina aggravata. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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