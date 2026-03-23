san sebastiano al vesuvio riconoscimento nazionale in tema ambientale

Tempo di lettura: 2 minuti Le domeniche passate a pulire spiagge e piazze storiche. I sabati pomeriggio a realizzare i progetti e le idee, spesso messe nero su bianco di notte, perchè si sa, il volontario, per vivere, ha bisogno di un lavoro differente ed ufficiale. Nelle narrazioni i volontari ambientali sono unità anonime, ecco perchè un riconoscimento nazionale non solo fa notizia ma, infonde tanta motivazione. È un bel giorno ( ribattezzato dai ragazzi “nu journo buono” ) per il Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio: la Buona Pratica “Polo della Sostenibilità Ambientale, modello territoriale di cittadinanza attiva ed economia circolare”, promossa da Let’s Do It! Italy, ha vinto il Premio Buone Pratiche ICESP 2025 per l’ambito innovazione sociale, inclusione e impatto sulla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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