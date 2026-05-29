Futuri rurali al centro | confronto a San Salvatore Telesino

A San Salvatore Telesino si è svolto un confronto tra esperti e rappresentanti di istituzioni sullo sviluppo delle aree interne. La discussione ha riguardato temi come archeologia, agricoltura e innovazione sostenibile. L’evento ha coinvolto diverse figure professionali e ha avuto come obiettivo l’analisi delle potenzialità future delle zone rurali. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata al termine del meeting.

A San Salvatore Telesino esperti e istituzioni discutono sviluppo delle aree interne tra archeologia, agricoltura e innovazione sostenibile. Un confronto autorevole tra istituzioni, accademici, esperti e rappresentanti del territorio per immaginare nuove prospettive di sviluppo sostenibile delle aree interne. È questo il cuore del convegno nazionale “Futuri Rurali tra Archeologia e Agricoltura”, in programma oggi venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 16:45, presso la Sala Conferenze dell’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di San Salvatore Telesino APS con il contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di San Salvatore Telesino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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