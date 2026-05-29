san quirico vince la sfida

Una giornata soleggiata ha accompagnato la partita tra le due squadre locali, terminata con la vittoria della squadra di casa. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1, dopo un match intenso e combattuto. I tifosi hanno riempito gli spalti, applaudendo e incitando i giocatori. La squadra vincente ha segnato i due gol nel secondo tempo, mentre gli avversari hanno trovato il gol della bandiera negli ultimi minuti.

di Laura Valdesi SIENA "Una splendida giornata.". La mitica canzone di Vasco Rossi potrebbe fare da colonna sonora agli studenti della scuola media di San Quirico d’Orcia che hanno atteso quasi due ore – tanto è durata la premiazione di Cronisti in classe 2026 – prima di sentire pronunciare il loro nome. Sì, questa edizione è stata vinta proprio dai giovani delle classi 1° e 2° A, coordinati dai tutor Marco Del Bigo e Lucia Bartalucci. A consegnare il premio più ambito è stato il vice presidente di Banca Centro Toscana Umbria Florio Faccendi, da sempre molto vicino al progetto de La Nazione che ha visto partecipazione e riconoscimenti bellissimi dalle istituzioni, dai compagni di viaggio e dagli sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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