Serra San Quirico giovani riuniti per immaginare il futuro culturale

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Serra San Quirico si è svolto un incontro rivolto ai giovani tra i 13 e i 17 anni, provenienti dal paese e dai comuni vicini, con l’obiettivo di coinvolgerli in un laboratorio dedicato alla pianificazione del futuro culturale locale. L’iniziativa si propone di stimolare idee e progetti, creando uno spazio di confronto e creatività tra i partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di giovani interessati a contribuire allo sviluppo della comunità.

Il paese chiama a raccolta i giovani: nasce un laboratorio per sognare e progettare il futuro. "Hai tra i 13 e i 17 anni e vivi a Serra San Quirico o nei paesi vicini? – è l’appello degli organizzatori -. Se ami la creatività, la cultura e lo sport, c’è un’opportunità imperdibile per trasformare i tuoi desideri in realtà. Sabato 18 aprile, la Biblioteca comunale ospiterà una giornata di formazione e confronto dedicata ai ragazzi che vogliono essere protagonisti del proprio territorio". L’iniziativa invita i giovani a incontrare professionisti del settore culturale e sportivo per immaginare insieme nuove azioni e appuntamenti, apprendendo gli strumenti pratici necessari alla loro realizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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