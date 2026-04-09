Serra San Quirico giovani riuniti per immaginare il futuro culturale

A Serra San Quirico si è svolto un incontro rivolto ai giovani tra i 13 e i 17 anni, provenienti dal paese e dai comuni vicini, con l’obiettivo di coinvolgerli in un laboratorio dedicato alla pianificazione del futuro culturale locale. L’iniziativa si propone di stimolare idee e progetti, creando uno spazio di confronto e creatività tra i partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di giovani interessati a contribuire allo sviluppo della comunità.

Il paese chiama a raccolta i giovani: nasce un laboratorio per sognare e progettare il futuro. "Hai tra i 13 e i 17 anni e vivi a Serra San Quirico o nei paesi vicini? – è l’appello degli organizzatori -. Se ami la creatività, la cultura e lo sport, c’è un’opportunità imperdibile per trasformare i tuoi desideri in realtà. Sabato 18 aprile, la Biblioteca comunale ospiterà una giornata di formazione e confronto dedicata ai ragazzi che vogliono essere protagonisti del proprio territorio". L’iniziativa invita i giovani a incontrare professionisti del settore culturale e sportivo per immaginare insieme nuove azioni e appuntamenti, apprendendo gli strumenti pratici necessari alla loro realizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serra San Quirico, giovani riuniti per immaginare il futuro culturale Tragico scontro frontale in galleria ad Ancona: morto Jacopo Cofani di soli tre anni, ha lottato disperatamente per due settimane. Lutto cittadino a Serra San QuiricoANCONA - Non ce l’ha fatta il bambino di appena tre anni - Jacopo Cofani - rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto il 18 marzo scorso... Leggi anche: Ancona, frontale sotto la galleria maledetta: gravissimo bimbo di 3 anni, ferita la sorella di 8. Sono di Serra San Quirico. Cosa è successo Temi più discussi: Serra San Quirico, giovani riuniti per immaginare il futuro culturale; Serra San Quirico si ferma per il funerale di Jacopo Cofani morto a 3 anni dopo un incidente nella Galleria del Montagnolo. La mamma:...; Serra San Quirico / Domani l’ultimo saluto al piccolo Jacopo; Instabile e iperconnesso: il mondo visto dai futuri giornalisti della Link Academy. Serra San Quirico – Addio a Jacopo morto a soli 3 anni, la mamma: Cantate per luiSERRA SAN QUIRICO - La comunità di Serra San Quirico si è riunita nella piazza di Sasso per attendere l’arrivo dall’obitorio del nosocomio regionale di Torrette di Ancona del piccolo Jacopo Cofani, il ... veratv.it Serra San Quirico - Bimbo morto in incidente stradale, sindaca proclama lutto cittadinoLa sindaca di Serra San Quirico (Ancona), Debora Pellacchia, ha proclamato il lutto cittadino per la morte del bambino di 3 anni, avvenuta ieri, dopo l’incidente stradale del 18 marzo accaduto ad Anco ... veratv.it Serra San Quirico si ferma per il funerale di Jacopo Cofani morto a 3 anni dopo un incidente nella Galleria del Montagnolo. La mamma: «Cantiamo come piaceva tanto a lui» Leggi qui - facebook.com facebook