San Paolo VI Papa | il riformatore mite che guidò e concluse il Concilio Vaticano II

Notizia in breve

Oggi, la Chiesa ricorda San Paolo VI, nato Giovanni Battista Montini nel 1897 a Concesio. Fu il papa che guidò e concluse il Concilio Vaticano II, portando a termine il suo svolgimento. La commemorazione si tiene il 29 maggio, anniversario della sua morte nel 1978. La figura di Paolo VI è associata a un pontificato caratterizzato da riforme e da un approccio mite alla guida della Chiesa.