San Paolo VI Papa | il riformatore mite che guidò e concluse il Concilio Vaticano II
Oggi, la Chiesa ricorda San Paolo VI, nato Giovanni Battista Montini nel 1897 a Concesio. Fu il papa che guidò e concluse il Concilio Vaticano II, portando a termine il suo svolgimento. La commemorazione si tiene il 29 maggio, anniversario della sua morte nel 1978. La figura di Paolo VI è associata a un pontificato caratterizzato da riforme e da un approccio mite alla guida della Chiesa.
Oggi, 29 maggio, la Chiesa commemora San Paolo VI (1897-1978), nato Giovanni Battista Montini a Concesio (Brescia). Ordinato sacerdote il 29 maggio 1920, fu chiamato al servizio della Segreteria di Stato della Santa Sede, dove maturò uno stile di governo improntato a prudenza, dialogo e sensibilità pastorale. Nel 1954 Pio XII lo nominò arcivescovo di Milano; nel 1958 Giovanni XXIII lo creò cardinale. Eletto papa il 21 giugno 1963 con il nome di Paolo VI, guidò e portò a compimento il Concilio Vaticano II (1962-1965), promuovendo il rinnovamento nella fedeltà alla Tradizione. Istituì il Sinodo dei Vescovi (1965) per sostenere la collegialità e il discernimento ecclesiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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