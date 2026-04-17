Tra Vance e Leone c’è il Concilio Vaticano II Cosa significa

Il vice-presidente degli Stati Uniti ha recentemente suscitato attenzione per aver coinvolto questioni teologiche in discussioni pubbliche, inclusi incontri con il papa. Tra le sue affermazioni e posizioni si inserisce il riferimento al Concilio Vaticano II, un evento fondamentale nella storia della Chiesa cattolica. Questa connessione ha attirato l’attenzione di analisti e commentatori, che hanno sottolineato come le sue dichiarazioni si inseriscano in un contesto di confronto tra temi religiosi e politica.

Il vice-presidente degli Stati Uniti, JD Vance, ama impegnarsi in dispute teologiche. Come è noto anche con il papa. Con lui già disputò quando era ancora cardinale. E ora lo ha fatto di nuovo, per dare “profondità strategica”, in questo caso “teologica” alla critica di Trump al papa. Come detto, accade oggi, come accadde mesi fa. Vance, ai tempi del varo della grande deportazione, interpretò a modo suo Sant’Agostino, provocando la reazione proprio del cardinal Prevost che degli agostiniani è stato priore generale. Il punto teologico di Sans’Agostino che interpretò si chiama “ordo amoris”, cioè l’ordine dell’amore. Questo ordine per Vance si ferma ai confini nazionali: l’ordine dell’amore a suo avviso ci vincola in primo grado ai parenti stretti, poi via via si estende, fino ad includere i propri connazionali, non va più in là.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tra Vance e Leone c’è il Concilio Vaticano II. Cosa significa Notizie correlate "Il Concilio Vaticano II tra memoria e profezia"Giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Giacomo Maria Prati: “Il Concilio Vaticano II ha contribuito alla degenerazione della Chiesa cattolica, così come Bergoglio”1) Nella prima sezione del tuo ultimo libro non risparmi critiche alla Chiesa cattolica degli ultimi sessant’anni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Duro attacco di Trump al Papa. Vance: Il Vaticano si attenga alle questioni morali; I nuovi attacchi di Trump e Vance a papa Leone e altre notizie interessanti; Vance, il convertito, fa il teologo con papa Leone e celebra la guerra che liberò i lager; JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia. JD Vance dice che il papa deve stare attento quando parla di teologiaIl vicepresidente statunitense, cattolico, si è inserito nella polemica fra Donald Trump e Leone XIV sulla guerra in Medio Oriente ... ilpost.it Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: Attento quando parla di teologia, il video fa discutereIl vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, torna a far discutere, intrecciando politica estera, religione e dinamiche interne al Partito Repubblicano. Durante un evento di Turning Point USA in Geo ... tg.la7.it Continua la surreale diatriba teologico-politica tra il papa e il governo Usa. Stavolta è il vicepresidente cattolico JD Vance a parlare di teologia durante un evento di Turning Point Usa, l’organizzazione fondata da Charlie Kirk. Da devoto, dissente da Leone XIV facebook Tra poco arriverà la fase successiva, quando Vance dirà che il Papa gli ha fatto "un'ottima impressione" x.com