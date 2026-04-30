San Pio V papa riformatore | dal Concilio di Trento al Rosario 30 aprile

Il 30 aprile la Chiesa ricorda San Pio V, papa che ha ricoperto il pontificato dal 1566 al 1572. Nato come Antonio Ghislieri a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria, il 17 gennaio 1504, è noto anche per aver promosso riforme all’interno della Chiesa e per aver introdotto il Rosario come pratica devozionale. La sua figura è associata a importanti momenti di riforma e rinnovamento ecclesiastico che si sono sviluppati nel XVI secolo.

Il 30 aprile la Chiesa fa memoria di San Pio V (1566-1572), nato Antonio Ghislieri a Bosco Marengo (Alessandria) il 17 gennaio 1504. Entrato tra i Domenicani, condusse vita austera di studio e predicazione, assumendo il nome di Michele. La sua formazione nell’ Ordine dei Predicatori lo rese pastore vigile e integerrimo, animato da profondo amore alla verità e alla disciplina ecclesiale. Eletto papa il 7 gennaio 1566, Pio V si dedicò con energia all’ attuazione del Concilio di Trento (1545-1563). Promosse la riforma del clero, incoraggiò l’istituzione dei seminari, favorì le visite pastorali dei vescovi e una Curia più sobria ed efficiente....🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Pio V, papa riformatore: dal Concilio di Trento al Rosario (30 aprile) Notizie correlate San Leone IX, papa: riformatore e pastore itinerante (Santo del giorno 19 aprile)Il 19 aprile la Chiesa fa memoria di San Leone IX, nato Brunone di Egisheim-Dagsburg in Alsazia (1002). Leggi anche: Santo del giorno 3 aprile: San Riccardo di Chichester, vescovo riformatore e pastore dei poveri Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Santo del giorno 30 Aprile 2026: San Pio V, papa; San Pio V: il Papa che condannò (e scomunicò) le corride; Restaurato il busto di San Pio V; Mostra contro le corride ricordando il Papa che le vietò quasi 500 anni fa. San Pio V, papa riformatore: dal Concilio di Trento al Rosario (30 aprile)Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net SAN PIO V/ Santo del giorno, il 30 aprile si ricorda il papa che scomunicò Elisabetta I d’InghilterraDal 1561 al 1565 venne poi nominato cardinale di Santa Sabina e l’anno successivo venne solennemente eletto pontefice della santa sede. Il suo pontificato è ancora oggi ricordato per la forte aurea di ... ilsussidiario.net 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura https://www.sangiovannirotondonet.it/70esimo-di-casa-sollievo-san-pio-ritorna-nel-suo-ospedale-per-rinnovare-la-missione-di-amore-e-cura/ - facebook.com facebook