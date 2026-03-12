Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli piccoli | arrestato 37enne marocchino

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castiglione delle Stiviere con l’accusa di aver aggredito la moglie, di 30 anni, con un tubo metallico. L’episodio si è verificato davanti ai figli piccoli della coppia. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo la chiamata di un vicino, che aveva assistito alla scena. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora agli arresti.

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 12 aprile 2026 – Un marocchino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate con l'accusa di aver picchiato per futili motivi la moglie, connazionale di 30 anni, con un tubo metallico. Ad assistere alla scena nella casa di famiglia di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, sono stati i due figli della coppia, di 4 e 9 anni. Il giudice ha convalidato l'arresto e liberato l'uomo con il divieto di recarsi nell'abitazione e di avvicinarsi alla consorte e ai figli. Il 37enne, però, era già affidato ai servizi sociali e prima di uscire dalla cella il magistrato di sorveglianza di Mantova ha disposto la sostituzione della misura dell'affidamento in prova con quella della carcerazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

