Regina Viarum Festival | cinque giorni di cammini concerti e degustazioni sulla Via Appia

Si svolge in questi giorni il Regina Viarum Festival, una manifestazione dedicata alla celebrazione della Via Appia Antica, riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La rassegna si estende su cinque giorni e coinvolge diverse località del Lazio, tra borghi, paesaggi e territori lungo l’antica strada. Durante l’evento si svolgono cammini, concerti e degustazioni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della zona. La manifestazione è promossa dalla Regione Lazio e rappresenta un’occasione per scoprire il patrimonio storico e naturale della regione.

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Per celebrare il riconoscimento UNESCO della Via Appia Antica e per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del Lazio arriva la prima edizione del Regina Viarum Festival, la grande rassegna diffusa promossa dalla Regione Lazio che attraverserà territori, borghi e paesaggi lungo l’antica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Festival “Appia Regina Viarum” a RomaLa prima edizione di “Regina Viarum Festival” prenderà il via giovedì 21 maggio a Roma. Regina Viarum: il nuovo festival tra storia e sapori dell’Appia Antica? Domande chiave Come si collegano i resti romani ai borghi di Marino? Quali prodotti tipici si potranno degustare lungo il percorso? Chi guiderà il... Festival dell’Appia Regina Viarum: cinque giorni di cammini, incontri e degustazioni da Roma a Minturno x.com Regina Viarum Festival: cinque giorni dedicati alla via Appia tra cammini e tradizioni. Le infoCULTURA – Dal 21 al 25 maggio il Lazio ospiterà la prima edizione del Regina Viarum Festival, l’evento promosso dalla Regione Lazio dedicato alla valorizzazione della storica Via Appia, ... lanotiziaoggi.it Si avvicina il Regina Viarum Festival, cinque giorni di cammini, concerti, degustazioni e incontri culturaliDal 21 al 25 maggio 2026 la Via Appia sarà protagonista assoluta con il primo Regina Viarum Festival, la grande rassegna diffusa promossa dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambient ... radioluna.it