Da San Gimignano al Libano, suor Hind, conosciuta anche come Ennet in italiano, lavora in un ospedale situato in una regione colpita dalla guerra. Tra le corsie dell’ospedale Santa Fina, si occupa di assistenza sanitaria mentre il paese è segnato da tensioni e bombardamenti. La sua presenza testimonia un impegno diretto e quotidiano in un contesto di conflitto armato.

Dalle corsie dell’ ospedale Santa Fina al Libano. E’ la storia di suor Hind, Ennet in italiano, (foto), libanese dell’ordine di Santa Marta, che dopo una vita dedicata alla cura della sofferenza, continua il lavoro fra i letti dei malati nella sua città, Beirut, nonostante il suono delle sirene e il sibilo dei missili giorno e notte sopra la testa fra le corsie dell’ospedale Adoujaoude, nel cuore della capitale libanese, nella parte cristiana. Con gli scoppi e fiamme delle bombe che, per ora, si susseguono nel sud della periferia. Questa religiosa dalla veste bianca, dopo l’esperienza sia al Santa Fina, fra le corsie di Campostaggia e il ritorno agli ambulatori di San Gimignano, è stata di aiuto alla parrocchia, agli anziani e ha insegnato ai ragazzi del catechismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da San Gimignano al Libano. Suor Hind: "In corsia tra le bombe"

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