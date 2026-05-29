I farmaci biologici sono in grado di interrompere il ciclo dell’infiammazione di tipo 2 nei pazienti con poliposi nasale. Questa terapia viene utilizzata in soggetti selezionati con un alto livello di infiammazione, aiutando a controllare i sintomi e ridurre l’infiammazione persistente. La loro azione mira a migliorare la condizione di chi soffre di questa patologia, limitando la ricorrenza dei polipi e alleviando la sintomatologia.

“I farmaci biologici consentono, nei pazienti selezionati e con un elevato carico infiammatorio, di interrompere il circolo vizioso della poliposi nasale, legato alla persistenza dell’infiammazione di tipo 2. Queste terapie diventano quindi un’opzione fondamentale, perché permettono un controllo significativo della patologia nella maggior parte dei casi, quando la tipizzazione è effettuata correttamente, e riducono la necessità di interventi chirurgici ripetuti. Permettono, inoltre, di trattare con un unico farmaco più distretti e di controllarne i sintomi”. Così Giancarlo Ottaviano, professore di Otorinolaringoiatria all’Università di Padova, intervenendo, a Roma, al Congresso Sio, evento annuale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChcf). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salute: Ottaviano (UniPd) “biologici riducono infiammazione e controllano sintomi poliposi nasale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salute: Ottaviano (UniPd) biologici riducono infiammazione e controllano sintomi poliposi nasale

Notizie e thread social correlati

Farmaci, Ottaviano (UniPd): "Biologici in poliposi nasale migliorano controllo patologia"Nei pazienti con poliposi nasale, uno studio mostra che i farmaci biologici migliorano il controllo della malattia.

Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo della malattia”I farmaci biologici vengono utilizzati per trattare la poliposi nasale in pazienti con elevato carico infiammatorio, permettendo di interrompere il...

Temi più discussi: Farmaci, Ottaviano (UniPd): Biologici in poliposi nasale migliorano controllo patologia; Medicina, Radici (Sio): Otorinolaringoiatri a confronto per novità in pratica clinica; Salute: Ottaviano (Università di Padova) poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo; Farmaci Ottaviano UniPd | Biologici in poliposi nasale migliorano controllo patologia.

Farmaci, Ottaviano (UniPd): Biologici in poliposi nasale migliorano controllo patologia(Adnkronos) - Nei pazienti con poliposi nasale, il farmaco biologico non solo riduce la necessità di interventi ripetuti, ma consente anche di trattare con un unico farmaco più distretti, cosa parti ... msn.com

Salute: Ottaviano (Università di Padova) poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo della malattiaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net