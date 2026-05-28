Salute | Ottaviano Università di Padova poliposi nasale con farmaci biologici migliore controllo della malattia

I farmaci biologici vengono utilizzati per trattare la poliposi nasale in pazienti con elevato carico infiammatorio, permettendo di interrompere il ciclo infiammatorio legato all’infiammazione di tipo 2. Secondo uno studio condotto dall’Università di Padova, questi farmaci migliorano il controllo della malattia nei soggetti selezionati. La terapia biologica si rivolge a pazienti che non rispondono bene ai farmaci tradizionali e mira a ridurre i sintomi e le recidive della poliposi nasale.

“I farmaci biologici consentono, nei pazienti selezionati e con un elevato carico infiammatorio, di interrompere il circolo vizioso della poliposi nasale, legato alla persistenza dell’infiammazione di tipo 2. Queste terapie diventano quindi un’opzione fondamentale, perché permettono un controllo significativo della patologia nella maggior parte dei casi, quando la tipizzazione è effettuata correttamente, e riducono la necessità di interventi chirurgici ripetuti. Permettono, inoltre, di trattare con un unico farmaco più distretti e di controllarne i sintomi”. Così Giancarlo Ottaviano, professore di Otorinolaringoiatria all’Università di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Ottaviano (Università di Padova) poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo

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