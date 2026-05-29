Un otorinolaringoiatra ha dichiarato che la medicina di precisione è fondamentale nella gestione della poliposi nasale. Ha spiegato che la feno-endotipizzazione, un metodo di analisi specifica, aiuta a determinare il trattamento più adatto e a identificare i pazienti che possono beneficiare di determinate terapie. Questa procedura viene considerata cruciale per ottimizzare le scelte terapeutiche in questa condizione.

“Viviamo in un’epoca in cui la medicina di precisione è centrale. La feno-tipizzazione, o meglio la feno-endotipizzazione per la poliposi nasale, è essenziale per definire la scelta terapeutica più appropriata e selezionare il paziente corretto”. Così Elena Cantone, professoressa di Otorinolaringoiatria all'università della Calabria e direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria Ospedale Annunziata di Cosenza, al simposio ‘La scienza e le opinioni’, nell’ambito del Congresso Sio, l’evento annuale organizzato dalla Società italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-facciale (SioeChcf), il principale appuntamento scientifico in Italia dedicato alle patologie di orecchio, naso, gola, fino al 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: otorinolaringoiatra Cantone, medicina di precisione cruciale in poliposi nasale

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